Dulcele chin al Romaniei! Nationala Romaniei incepe sa viseze la o medalie. Cronica coridei cu Spania (19-17)

Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat in optimile de finala ale Mondialului din Germania, dupa ce a obtinut a treia victorie consecutiva in Grupa A, scor 19-17, in fata Spaniei

Adrian Costeiu



Daca meciurile cu Paraguay sau Slovenia au fost doar o incalzire pentru elevele lui Ambros Martin, greul abia acum incepe. Insa punctul de la care se pleaca e unul pozitiv, mult mai bun decat s-ar fi gandit oricine inaintea turneului final din Germania. Deocamdata, nationala arata atat puncte forte, dar mai ales determinare, insa punctele slabe pot face diferenta intr-un turneu final in care, de acum incolo, orice infrangere conteaza. Pentru ca, spre deosebire de Europene, sistemul competitional nu mai e cu Grupe Principale, ci direct eliminatoriu. Un lucru pozitiv in 2015, cand „tricolorele” au fost extrem de slabe in grupe, dar au trecut de Brazilia si Danemarca in optimi, respectiv in sferturi.

Insa ce concluzii, ce bile albe si negre, putem trage dupa cele trei jocuri din aceasta grupa si, mai ales, dupa cel cu Spania?



Aparare excelenta. Tot meciul?

In primul rand, nationala a aratat ca poate avea o aparare solida. Dupa ce in meciul cu Slovenia, Romania a primit 28 de goluri, enorm la acest nivel, Cristina Neagu a tras un semnal de alarma. „Pentru a ajunge cat mai departe, avem nevoie de o aparare mult mai puternica, nu putem marca mereu 30 de goluri pe meci,” a spus Neagu. Zis si facut. Cu o Iulia Dumanska fantastica, o portarita de 22 de ani care a facut meciul vietii, cu 13 parade fabuloase, inclusiv doua aruncari de la 7 metri parate, Romania a frustrat in permanenta o formatie care impresiona prin viteza de joc si aruncarile surprinzatoare ale experimentatelor Nerea Pena si Alexandrina Barbosa.

Spania nu a cunoscut in istorie vreo perioada atat de arida precum cea din finalul primei reprize cu Romania. Au fost nu mai putin de 18 (!) minute in care ibericele nu au marcat, fie ca a fost vorba de aruncari de la 9 metri, aruncari ale extremelor sau aruncari de la 7 metri, Dumanska inchizand poarta. E drept, au existat si minusuri, Neagu parand din nou ca e extrem de usor de depasit de catre interii adversi. La fel si Aneta Udristioiu, care a reusit, insa, sa inchida mult mai usor unghiul extremei decat in meciul cu Slovenia. Sa primesti 17 goluri, insa, la un meci de CM, impotriva unui adversar de calibru este o performanta remarcabila!

Neagu si... atat?

Victoria obtinuta este imensa si „scuteste” nationala Romaniei de un meci cu Norvegia in optimi, care ar fi insemnat, aproape 100%, eliminarea prematura a echipei lui Ambros. Totusi, atacul a suferit enorm intr-un joc contra unei aparari puternice. Imediat dupa pauza, Spania a incercat o aparare mai avansata la Neagu, nu om la om, insa, iar interul nostru, principala noastra marcatoare, nu a mai aruncat intre minutele 32 si 47, dupa doua aruncari consecutive ratate. Nu e o coincidenta ca in acest timp Romania nu a marcat decat de cinci ori, timp in care Spania a preluat conducerea.

Problemele sunt imense in partea dreapta, acolo unde Udristioiu si Geiger practic nu au existat. Pana in minutul 53, cand a intrat Dragut in inter dreapta, axul nostru drept a bifat doar patru aruncari ratate, toate prin Geiger, extrema dreapta a CSM-ului bucurestean neavand nicio aruncare la poarta! Mai mult, problema se extinde si la extrema stanga, acolo unde Elisei si Popa au avut, in total, doua aruncari, cu un singur gol marcat de veterana lui SCM Craiova. Acest stil de joc poate fi usor citit de adversare, care se pot concentra pe un singur lucru: blocarea Cristinei Neagu. Superstarul Romaniei a incheiat din nou meciul senzational, cu 8 goluri din 15 aruncari, „scotand” nationala in momentele grele.

Cine e Iulia Dumanska?

Am castigat, oare, un portar? La doar 22 de ani, Iulia Dumanska are in fata cel putin 15 ani de cariera. Legitimata la SCM Craiova, dupa ce a facut parte si din lotul lui HCM Baia Mare, Dumanska are o poveste spectaculoasa. Aflata la al doilea turneu final, dupa ce a fost convocata si la Europeanul din 2016, Dumanska a fost naturalizata in 2015, fiind nascuta in Ucraina. Goalkeeperul a debutat chiar la turneul final din Suedia, intr-un meci contra Germaniei, cand a aparat doua aruncari de la 7 metri. Adica exact cate a scos si in meciul cu Spania din aceasta seara. Descoperita de antrenorii de la Marta Baia Mare, Dumanska a inceput handbalul ca pivot, nestiind o boaba de romana. In trei ani, a invatat limba si a ajuns portar. Si are in fata o cariera spectaculoasa!



Ce urmeaza pentru nationala?

Victoria cu Spania poate fi una cruciala in economia turneului final pentru Romania. In acest moment, tricolorele sunt calificate, iar un egal cu Franta si o victorie cu Angola (zero puncte pana acum in trei partide) ar asigura prima pozitie in ierarhia finala. Totusi, Romania poate incheia pe prima pozitie chiar si daca va pierde cu Franta si va castiga cu Angola. Tot ceea ce trebuie sa se intample e ca ibericele sa castige partida cu Franta din ultima runda.

In aceste conditii, e greu de crezut ca Romania mai poate pierde unul din primele doua locuri. Calculele sunt imposibil de facut acum, dar e clar ca adversara din optimi se va alege dintre Suedia, Polonia, Cehia sau Ungaria. Daca nordicele practica un joc in viteza, greu de oprit de „tricolore”, celelalte trei formatii pot oferi sanse pentru accederea in sferturile de finala ale competitiei.

Romania – Spania 19-17 (9-7)

Romania: Dumanska 13 interventii, Dedu – Neagu 8/15, Buceschi 4/6, Pintea 4/5, Dragut 2/2, Elisei 1/1, Florianu 0/2, Geiger 0/4, Popa 0/1, Udristioiu, Tatar, Zamfirescu, Berbece.