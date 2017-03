Dubla lovitura: dupa Gullden, si Grubisic ramane la Bucuresti pentru un nou trofeu al Ligii Campionilor

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

CSM Bucuresti a dat doua lovituri in aceeasi zi. La o saptamana dupa ce au anuntat semnarea contractului cu cea mai buna jucatoare romana, Cristina Neagu, conducatorii formatiei din capitala au reusit sa le convinga si pe Isabelle Gullden si Jelena Grubisic sa isi prelungeasca intelegerile.

Sosita la Bucuresti in vara lui 2015, suedeza Gullden, in varsta de 27 de ani, a semnat un contract pe inca doua sezoane. Aceasta a fost cea mai buna jucatoare a CSM-ului de la sosirea in Romania, fiind si cea mai buna marcatoare in sezonul 2015/16 al Ligii Campionilor, in care echipa a castigat trofeul.

"Am decis sa raman la CSM pentru inca doi ani pentru ca imi place foarte mult aici. Am venit din Danemarca cu gandul de a castiga trofee. In primul an am castigat Champions League, iar acum imi doresc mai mult. Fanii sunt minunati. Momentele in care vin la mine, dupa meci, si imi spun cat de mult ma apreciaza, fac ca toate eforturile sa merite", a spus Bella Gullden.

Si portarita Jelena Grubisic, in varsta de 30 de ani, a optat pentru un contract pe doua sezoane. Aceasta va ramane la Bucuresti cel putin pana in 2019.

Cea mai buna portarita a Ligii Campionilor in sezonul trecut, "Gruba" a spus: "Sunt foarte entuziasmata pentru semnarea noului contract. Am reusit sa castigam trofee importante sezonul trecut si astept cu nerabdare sa continuam seria rezultatelor bune. Avem o echipa, in continua crestere, iar fanii sunt cu adevarat minunati", a spus si Grubisic.