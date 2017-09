Doliu in handbalul romanesc: Lascar Pana a incetat din viata la 83 de ani

Lascar Pana, legenda clubului de handbal Minaur Baia Mare, a decedat la 83 de ani.

Lascar Pana, care a condus Minaur Baia Mare peste 25 de ani si a fost si antrenor al nationalei, a decedat, duminica, la doar trei zile dupa ce a implinit 83 de ani.

"Acum vreo ora s-a intamplat. Era la spital de vreo 2 saptamani, era grav. In urma cu un an a avut un accident vascular cerebral si a recidivat. O sa merg la familia dansului si vom vedea cand va fi inmormantarea, cel mai probabil miercuri. Ne dorim sa-l ducem si la Sala Sporturilor, pe care a iubit-o atat de mult, pentru ca baimarenii sa-i poata aduce un omagiu", a declarat Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, pentru News.ro.

Nascut pe 14 septembrie 1934, la Constanta, Lascar Pana a inceput handbalul la 22 de ani, iar din 1970 s-a ocupat de Minaur Baia Mare, timp de peste 25 de ani. Cu Minaur a castigat campionatul de trei ori (1998, 1999, 2005), dar si Cupa IHF (1985 si 1988).

La nivelul echipei nationale a obtinut medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 1980, conducand reprezentativa si la Mondialele din 1982 si 1986.

In urma cu trei zile a implinit 83 de ani, dar se afla deja in spital in stare grava.