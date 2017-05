Dezvaluiri socante: handbalistele CSM-ului au avut probleme in aceasta dimineata! Vasiliu: "Nu stiu ce li s-a pus in apa sau mancare"

Invinse in semifinalele Ligii Campionilor, handbalistele CSM-ului vor juca finala mica, maine, impotriva lui Buducnost. CSM a pierdut cu 33-38 meciul cu Vardar Skopje. La CSM, ziua a inceput cu probleme: cateva handbaliste importante au acuzat stari de rau.

Bogdan Vasiliu, presedintele CSM Bucuresti, a dezvaluit cu putin timp inainte de inceperea meciului CSM - Vardar, ca mai multe handbaliste s-au simtit rau, varsand toata dimineata. Acesta a spus ca "nu stie ce s-a pus in apa sau in mancare astazi".

"Nu stiu ce a fost pus prin apa sau mancare azi, dar fetele au acuzat niste stari ciudate dupa micul dejun. Nu vreau sa acuz pe nimeni insa. Patru dintre fete s-au simtit rau: Grubisic, Gullden, Ayglon si o jucatoare care nu va evolua.

Acum se simt bine, medicul nostru a reusit sa le faca bine. Va dati seama ca dupa o zi in care au tot varsat, nu sunt in forma maxima. Am avut o dimineata tensionata" - a spus Bogdan Vasiliu, presedintele lui CSM Bucuresti, citat de Dolce Sport.