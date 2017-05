Cum a ajuns Cristina Varzaru sa aiba mana PLINA de inele datorita handbalului :)

Cristina Varzaru inca nu are un inel de logodna, dar e maritata... cu handbalul! Varzaru si-a facut singura inele cu marile succese!

Varzaru nu isi da jos niciodata de pe deget inelele pe care si le-a facut singura cadou, dupa trofeele cucerite in handbal!



Varzaru isi va face un inel nou daca CSM va castiga Liga Campionilor si in acest an! Nu e exlus sa apara si cel de logodna in acest an! :)