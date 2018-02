CSM - Midtjylland // Victorie clara pentru campioanele din Romania! CSM, prima CALIFICATA in sferturile Ligii Campionilor

CSM Bucuresti calca tot in picioare!

CSM Bucuresti a invins echipa daneza FC Midtjylland cu scorul de 31-26 (16-13), duminica, la Ikast, in Grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei e prima calificata matematic in sferturile Champions League. E al treilea an la rand cand CSM ajunge in sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin.

CSMB si-a consolidat prima pozitie prin acest succes, venit fara emotii. Totusi, campioana Romaniei a avut de depasit un moment dificil la mijlocul reprizei secunde, cand a fost condusa de Midtjylland cu 23-22 (min. 46). ''Tigroaicele'' au reusit sase goluri consecutive (23-28, min. 54) si au transat soarta partidei.

Cristina Neagu a fost cea mai buna marcatoare a campioanei Romaniei, cu 10 goluri, restul fiind reusite de Marit Frafjord 8, Amanda Kurtovic 4, Oana Manea 2, Isabelle Gullden 2, Aneta Udristioiu 1, Nathalie Hagman 1, Majda Mehemedovic 1, Gnonsiane Niombla 1, portarul Jelena Grubisic 1.

Pentru Midtjylland au marcat Anne Mette Pedersen 6 goluri, Louise Bourgaard 5, Helene Gigstad Fauske 5, Tonje Loeseth 4, Veronica Kristiansen 3, Mie Augustesen 2, Judith Sans Serra 1.

Au arbitrat Jelena Mitrovic si Andjelina Kazanegra (ambele din Muntenegru), iar delegat EHF a fost suedeza Monika Hagen.

Sambata, Rostov a invins-o pe RK Krim Mercator Ljubljana cu 29-22, iar luni va avea loc partida Gyori Audi ETO KC - NFH - Nykobing Falster Handbold.

CSM Bucuresti ocupa primul loc, cu 10 puncte, urmata de Rostov, 8 puncte, Gyor, 6 puncte, NFH - Nykobing Falster, 4 puncte, Krim, 4 puncte, Midtjylland, 2 puncte.

CSM Bucuresti va juca urmatorul meci pe 11 februarie, acasa, cu Rostov.