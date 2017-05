"CSM Bucuresti este campioana, merge sa-si apere trofeul!" Ce spune Stefan Birtalan despre Final Four

CSM Bucuresti vrea sa-si apere trofeul Ligii Campionilor.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

Stefan Birtalan, fostul mare handbalist al Romaniei ce a castigat argint la JO de la Montreal din 1976, a vorbit in direct la Sport.ro despre sansele fetelor de la CSM Bucuresti de a-si apara trofeul in Final Four.

"Ne gandim la victorie, suntem favoriti, CSM este campioana si merge sa-si apere trofeul. Anul trecut am castigat cand eram outsideri. Cristina Neagu a demonstrat de-a lungul ultimilor ani ca este cea mai buna jucatoare din lume, acum trebuie sa demonstreze si la Buducnost, sa castige pentru ca anul trecut echipa a terminat pe locul 4. Acum cred ca vrea sa demonstreze ca echipa poate fi mai sus.



Nu ne incurca faptul ca are loc competitia la Budapesta. Nimeni nu doreste incidente, implicarea este maxima. Meciul cu Vardar este la fel de dificil ca cel de anul trecut. Vardar si-a revenit si joaca foarte bine. Forma de zi va fi foarte importanta. Nu este nicio problema sa joci 2 meciuri in 24 de ore, sunt jucatoare profesioniste care fac totul pentru a face performanta, in primul rand pentru ele" a spus Birtalan in direct la Sport.ro.

Cristina Neagu este calificata cu Buducnost Podgorica la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, de la Budapesta, care incepe sambata cu semifinalele Buducnost – Gyor si CSM Bucuresti – HC Vardar.