CSM Bucuresti, debut cu Gyor ETO, detinatoarea Ligii Campionilor, in grupa principala 1

Campioana en-titre a Romaniei, CSM Bucuresti, va debuta in grupa principala 1 a Ligii Campionilor, in luna ianuarie, pe teren propriu, chiar cu detinatoarea trofeului, echipa ungara Gyor ETO.

CSM Bucuresti a castigat grupa preliminara A, cu 10 puncte, la fel ca Gyor ETO, in grupa B, ambele mergand mai departe cu cate 6 puncte. Cele doua formatii se vor duela chiar in meciul de debut din grupa principala 1, in care s-au mai calificat Rostov-Don cu4 puncte, NFH - 4, Krim - 2, FCM - 2.

Meciurile incep in luna ianuarie, dupa desfasurarea Campionatului Mondial din decembrie, iar programul campioanei Romaniei este urmatorul: CSM Bucuresti – Gyor ETO, FC Midtjylland – CSM Bucuresti, CSM Bucuresti – Rostov-Don, Gyor ETO – CSM Bucuresti, CSM Bucuresti – FCM, Rostov-Don – CSM Bucuresti.

In grupa principala 2 s-au calificat primele trei clasate din grupele preliminare C si D, componenta fiind urmatoarea: HC Vardar 8, Metz Handball 6, FTC Budapesta 4, Buducnost 4, SG BBM 2, Thuringer HC 0 puncte. La Buducnost joaca si internationala tricolora Cristina Laslo.

In grupele principale se va incepe cu punctajele acumulate din disputele cu celelalte echipe calificate din fiecare grupa preliminara.

In grupa preliminara A, CSM Bucuresti a obtinut urmatoarele rezultate: 30-18 si 33-30 cu Krim, 34-23 si 34-22 cu Vistal, 22-25 si 39-26 cu Nykobing.

Obiectivul campioanei Romaniei in actuala stagiune este calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor.

In sezonul 2016-2017, CSM Bucuresti s-a clasat pe locul 3 (38-33 cu HC Vardar) la Turneul Final Four de la Budapesta, in timp ce Gyor ETO a invins in finala pe Buducnost, cu 26-20.