Cristina Neagu, devastata dupa eliminarea din semifinalele Ligii: "Sunt foarte suparata! Nu ma mai intereseaza nimic"

Budocnost a fost eliminata in semifinala de Gyor, cu 26-20.

Cea mai buna jucatoare din lume a fost extrem de suparata dupa meciul pierdut cu Gyor. Neagu nu a vrut sa mai vorbeasca nici despre finala mica de maine, nici despre meciul CSM-ului, viitoarea sa echipa, cu Vardar:

"Nu stiu ce s-a intampalt, din pacate nu a fost ziua noastra, nu am jucat cum ne-am propus. Atacul a fost foarte slab, am alergat dupa ele tot meciul. In final nu mai speram la nimic, nu a fost cum ne-am dorit.

Cred ca daca reuseam sa avem un atac mai aerisit ne simteam mai bine, ne si aparam mai bine, nu am inscris decat 20 de goluri ca anul trecut.

Am fost mai nervoasa la inceputul meciului dar e stresul, e presiunea, sunt dezamagita, nu am facut nimic din ce am pregatit inainte de meci. Un meci fara istoric, sunt foarte suparata si dezamagita.

Nu ma gandesc la CSM in momentul asta, nu ma mai intereseaza nimic, nici finala mica, sunt prea suparata si dezamagita acum", a spus Cristina Neagu dupa meci.