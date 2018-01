Cea mai tare handbalista straina din Romania a avut un SOC! Cum si-a gasit masina in parcare! VIDEO

Suedeza Gullden de la CSM si-a gasit masina plina cu baloane. Fanii i-au lipit mesaje pe masina si au rugat-o sa ramana in Romania.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

In timp ce Gullden era la antrenament, fanii CSM-ului i-au impodobit masina precum bradul de Craciun.

Romanii n-o lasa pe handbalista suedeza sa se transfere in Franta, la Brest.

Bella Gullden a fost cea mai buna jucatoare a finalei din 2016, cand CSM a cucerit Liga Campionilor.

Bella Gulden: "Nu stiu ce sa spun"

"Facem acest gest, pentru a o atinge la corazon. Facem absolut orice pentru a ramane la noi", spun fanii.



Ca sa n-o opreasca politia in trafic, fanii i-au curatat masina handbalistei.