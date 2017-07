BREAKING NEWS | A murit unul dintre cei mai mari antrenori din sportul romanesc: Nicolae Nedef a contribuit la 7 titluri mondiale la handbal

Nicolae Nedef, unul dintre oamenii care au dus handbalul romanesc pe cele mai inalte culmi, a incetat din viata la varsta de 88 de ani. Acesta a constribuit la 7 titluri mondiale castigate de nationalele de handbal, la masculin si feminin.

UPDATE | "A fost coordonator la toate titlurile mondiale, motiv pentru care figureaza in Cartea Recordurilor. A fost o persoana recunoscuta in toata lumea, poate mai putin la noi. Prin disparitia lui, a lasat in urma un gol imens si un gust amar celor care au lucrat cu el. A suferit mult in ultima perioada", a spus Cristian Gatu, unul dintre cei mai mari handbalisti romani, pentru ProSport.

Nicolae Nedef, personaj cheie in succesul Romaniei in anii '50, '60 so '70 in handbalul mondial, a incetat din viata la varsta de 88 de ani, anunta ProSport. Acest aa fost director tehnic al nationalelor Romaniei care au cucerit 7 titluri mondiale - 3 la feminin (1956, 1960 si 1962) si 4 la masculin (1961, 1964, 1970 si 1974).

Moartea lui Nicolae Nedef survine la doar o luna si jumatate de la cea a fratelui sau, fostul mare baschetbalist si antrenor Mihai Nedef.

Nicolae Nedef a condus nationalele de handbal ale Romaniei timp de mai multe decenii. Acesta si-a incheiat activitatea la cea feminina in 1965, dupa trei titluri mondiale castigate, in timp ce la cea masculina a ramas pana in 1989. Dupa Revolutie, acesta a antrenat in Franta si Germania.

Nicolae Nedef a fost decorat de Gheorghe Gheorghiu Dej, Nicolae Ceausescu, Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu pentru merite sportive.

Potrivit ProSport, inmormantarea acestuia va avea loc miercuri, la Cimitirul Sfanta Vineri.