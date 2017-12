Am debutat cu doua victorii, marti e Romania - Spania: "Azi am castigat cu inima! Avem o echipa cu spirit!"

Romania a invins Slovenia astazi, scor 31-28

Romania a obtinut astazi a doua victorie la campionatul mondial de handbal feminin, in fata Sloveniei, dupa ce sambata a trecut lejer de Paraguay.

”Poate ca ar trebui sa vin cu o jumatate de ora la sala ca sa ma pregatesc pentru prima repriza, dar tragem linie la finalul meciului. Am inceput mai slab si eu, si echipa, dar e bine ca pana la final a iesit bine, asa cum ne-am propus. In aparare nu am reusit s-o anihilam pe Ana Gros. Ne-am propus sa ne aparam 6-0, cu om direct la ea, dupa care am trecut la aparare combinata, si cred ca a fost cheia succesului. Acum ne vom bucura putin, cam o jumatate de ora, dupa care vom merge la hotel si vom pregati meciul urmator, cu Spania”, a declarat Eliza Buceschi, la Telekom Sport, la finalul partidei.

La randul sau, antrenorul Ambros Martin a declarat: ”Inima mea este destul de tare, dar azi am castigat cu inima, echipa a reactionat bine dupa ce am fost condusi, am crezut in noi si am reusit sa ne impunem. Slovenia a reusit sa inscrie foarte multe goluri, ne-a pus probleme in prima repriza, dar am avut disciplina si tot ce am vorbit s-a pus in practica. Important este ca am preluat conducerea. Aceasta este o echipa cu spirit, fiecare fata isi stie rolul. Avem o zi de pauza dupa doua meciuri. Acest rezultat a fost important pentru noi, dar nu decisiv. In aceasta seara ne vom odihni, apoi trebuie sa fim pregatiti pentru Spania”.

Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins duminica, la Trier, reprezentativa Sloveniei, scor 31-28 (14-14), in cea de-a doua partida din grupa A a Campionatului Mondial din Germania, si este lider, cu 4 puncte.

In primul meci din grupa A, tricolorele au invins, sambata, Paraguay, cu scorul de 29-17 (16-7).

Programul in continuare al partidelor in grupa A, la Trier, este: Franta – Paraguay, Romania – Spania, Slovenia – Angola (5 decembrie), Romania – Angola, Spania – Franta, Paraguay – Slovenia (7 decembrie) si Angola – Paraguay, Spania – Slovenia, Franta – Romania (8 decembrie).