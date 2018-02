Alexandru Dedu a fost la un vot de castigarea alegerilor la Federatia de Handbal din primul tur! Duel cu Narcisa Lecusanu in turul 2

Astazi au loc alegerile la Federatia Romana de Handbal.

Alexandru Dedu, Narcisa Lecusanu si Robert Licu sunt cei 3 candidati pentru Federatia Romana de Handbal. Dintre cei 202 membri cu drept de vot, au fost prezent la Adunarea Generala de astazi 198.

Alexandru Dedu a primit 99 de voturi in primul tur, fiind urmat de Narcisa Lecusanu cu 94 de voturi. Robert Licu a primit doar 6 voturi. Alexandru Dedu mai avea nevoie doar de 1 vot pentru a castiga alegerile din primul tur. Asa, el ar putea pierde in turul 2 daca toate voturile primite de Robert Licu se "muta" la Narcisa Lecusanu.

Iata ce au spus candidatii inainte de alegeri:

"Ma simt pregatita si cred ca pot fi un presedinte bun pentru handbalul romanesc. Faptul ca sunt membru in Comitetul Executiv al Federatiei Internationale de Handbal e un atu. Pot ajuta tara mea mai mult decat o pot face altii. Voi lucra cu oamenii, cu toti cei care vor binele handbalului romanesc" Narcisa Lecusanu

"Motto-ul meu o sa fie urmatorul: <Redam handbalul oamenilor de handbal si handbalistilor>. Sa invatam de la cei buni. Altii au invatat handbal de la noi, acum noi trebuie sa invatam de la altii. Dar nu lasandu-i pe ei sa antreneze si noi sa ne uitam la ei!" Robert Licu

"Consider ca in cei patru ani in care am fost la conducerea handbalului, am avut un mandat bun spre foarte bun. Nu am luat decizii populiste pentru a-mi fi mie bine, tocmai de aceea am spus ca e foarte posibil ca eu sa fiu un presedinte de sacrificiu. Cred ca am avut o strategie clara, aceea de a dezvolta handbalul. si de a-l face cat mai vizibil posibil. Si eu spun ca am reusit" Alexandru Dedu