Acum 22 de ani nici nu visau la asa ceva! Spania, campioana Europeana, dupa o revenire fantastica din finala cu Suedia!

Nationala Spaniei are o ascensiune formidabila.

Echipa masculina de handbal a Spaniei, dupa patru finale pierdute, a castigat primul sau titlu continental, duminica seara, la Zagreb, dupa ce a invins Suedia cu scorul de 29-23 (12-14), in finala Campionatului European din Croatia - EURO 2018.

Ibericii au confirmat astfel progresul din ultimii ani, dupa ce in 2014 au obtinut bronzul, iar in 2016 au cucerit argintul.

Spania a fost condusa la pauza cu 14-12, dar a reusit sa intoarca soarta partidei in repriza secunda, in care scandinavii nu au marcat decat doua goluri in primele 20 de minute.

Pana in finala, Spania a pierdut de doua ori in Croatia, 22-25 cu Danemarca si 26-31 cu Slovenia, dar a reusit sa se impuna in fata Germaniei, detinatoarea titlului, cu 31-27, iar in semifinale a invins Franta, campioana mondiala, cu 27-23.

Spania a mai jucat finale in 1996, 1998, 2006 si 2016.

In finala mica, arbitrata de romanii Constantin Din si Sorin-Laurentiu Dinu, Franta a dispus cu 32-29 de campioana olimpica, Danemarca.

In finala, in fata a 9.000 de spectatori, au evoluat echipele:

Spania: Arpad Sterbik, Rodrigo Corrales Rodal - Eduardo Gurdinbo Martinez (1 gol), Valero Rivera Folch (1), Raul Entrerrios Rodriguez (4), Alex Dujshebaev (4), Daniel Sarmiento Melian (1), Julen Aguinagalde Akizu (1), Joan Canellas Reixach, Viran Morros de Argila, Aitor Arino Bengoechea (4), Gedeon Guardiola Villaplana (1), Iosu Goni Leoz (1), Ferran Sole Sala (5), David Balaguer Romeu (5), Adrian Figuras Trejo (1). Selectioner: Jordi Robera Romans.

Suedia: Andreas Palicka, Mikael Appelgren - Philip Henningsson (2), Simon Jeppsson (1), Max Darj, Jerry Tollbring, Niclas Ekberg (4), Hampus Wanne (3), Fredric Pettersson, Jim Gottfridsson (2), Linus Arnesson (1), Andreas Cederholm, Viktor Ostlund, Mattias Zaschrisson (3), Jesper Nielsen (5), Lukas Lisson (2). Selectioner: Kristjan Andresson.

Au arbitrat croatii Matija Gubica si Boris Milosevic.