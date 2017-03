3 medalii olimpice de aur si 4 mondiale vin la Bucuresti! Superloviturile anuntate de CSM Bucuresti, dupa ce si-a asigurat titlul

CSM Bucuresti continua loviturile pe piata transferurilor. Dupa ce si-a asigurat serviciile Cristinei Neagu din sezonul viitor, campioana Romaniei a anuntat oficial sosirile altor doua handbaliste "cu nume".

CSM Bucuresti a semnat cu norvegiencele Marit Frafjord si Amanda Kurtovic, ambele medaliate cu aur la Jocurile Olimpice, respectiv Campionatele Mondiale si Europene.

Frafjord, pivot in varsta de 31 de ani, si Kurtovic, inter dreapta in varsta de 25 de ani, vor sosi in vara de la Larvik, acestea semnand contracte valabile pana in 2019.

Cele doua handbaliste fac parte din planul pentru castigarea unei noi Ligi a Campionilor.

"Sunt foarte mandra ca am oportunitatea sa joc la unul dintre cele mai bune cluburi din Europa. Astept cu nerabdare sa evoluez alaturi de cele mai bune sportive si sa lupt pentru titluri. Sunt incantata ca voi incepe un nou capitol al carierei mele", a spus Amanda Kurtovic, citata de site-ul oficial al lui cSM Bucuresti.

"CSM este o echipa fantastica, cu multe jucatoare de cea mai buna calitate. Mi-am dorit ceva nou, care sa ma motiveze. Abia astept sa ma alatur echipei", a spus si Marit Frafjord.

Impreuna, cele doua handbaliste au castigat 3 medalii olimpice de aur si patru mondiale. De asemenea, acestea sunt campioane europene cu Norvegia.

CV Marit Frafjord

Varsta: 31

Post: Pivot

Echipe la care a evoluat: Byasen , Viborg HK, Larvik

Trofee castigate cu echipa nationala:

– Aur Olimpic (2008, 2012), Bronz Olimpic (2016)

– Campionatul Mondial: Aur (2011,2015), Argint (2007), Bronz (2009)

– Campionatul European: Aur (2006, 2008,2016), Argint (2012)

Amanda Kurtovic

Varsta: 25

Post: Inter dreapta

Echipe la care a evoluat: Sandefjord, Nordstrand, Byasen, Viborg HK, Oppsal, Larvik

Trofee castigate cu echipa nationala:

– Aur Olimpic (2012), Bronz Olimpic (2016)

– Campionatul Mondial: Aur (2011,2015)

- Campionatul European: Aur (2016)