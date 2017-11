Vlad Chiriches ar putea debuta in Liga Campionilor, in meciul cu Sahtior Donetk

Chiriches primeste o sansa nesperata.

Presa italiana scrie ca fundasul Vlad Chiriches ar putea fi titular in meciul pe care echipa sa Napoli il va disputa, marti, pe teren propriu, cu formatia ucraineana Sahtior Donetk, in etapa a V-a a Grupei F a Ligii Campionilor.

Capitanul nationalei Romaniei ar putea profita de absenta senegalezului Kalidou Koulibaly, suspendat pentru acest meci. Antrenorul Maurizio Sarri se gandeste sa-l foloseasca pe Chiriches din primul minut, in pereche cu spaniolul Raul Albiol, in centrul defensivei.

Chiriches nu a jucat in niciun meci in Liga Campionilor in acest sezon. El are doar patru aparitii in Serie A, in 12 etape.

Meciul Napoli - Sahtior este programat, marti, de la ora 21.45.