Suarez a facut scandal dupa schimbare: "Por que?" Ce i-a spus antrenorul. VIDEO

Luis Suarez nu trece prin cea mai buna forma in acest start de sezon.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

Suarez n-a marcat cu Sporting, iar Valverde l-a schimbat pe finalul partidei. Atacantul s-a dus nemultumit la antrenor si l-a intrebat de ce l-a scos de pe teren.

"A fost ceva prostesc, nimic special. El a marcta duminica trecuta, nu imi fac griji in privinta lui, chiar si ai a fost aproape, el tot timpul e in fata portii, gata sa inscrie. Sunt convins ca va marca din nou", a spus Valverde.

Marca scrie insa ca Suarez e nemultumit de sistemul de joc implementat de Valverde la Barcelona. Fara Neymar, Suarez ar fi trebuit sa aiba mai multe mingi si sanse de gol, insa in realitate el n-a mai fost atat de prezent in fata portii in acest sezon. Messi in schimb e intr-o forma stelara, fiind de departe cel mai bun marcator in aceasta perioada.