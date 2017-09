O noua problema la PSG, dupa scandalul Neymar - Cavani! Pe cine s-a suparat Mbappe la meciul cu Bayern

PSG a cheltuit sume ametitoare pe vedetele sale, iar acum antrenorul trebuie sa impace pe toata lumea.

Neymar si Cavani s-au impacat la partida cu Bayern, in care ambii au marcat, iar PSG s-a impus cu un categoric 3-0 in fata echipei germane.



Toata lumea a fost fericita, mai putin Mbappe, care a facut un meci bun, insa a fost inlocuit cu Di Maria de antrenor, in minutul 79. Tanarul atacant francez a protestat la decizia antrenorului Unai Emery, cel care se afla in situatia delicata de a le face loc tuturor vedetelor sale in echipa.



Mbappe ar fi vrut sa joaca toata partida in speranta ca va marca, dupa ce reusise sa paseze la reusita lui Cavani.