Neymar, fata in fata cu un RECORD in UEFA Champions League! Brazilianul trebuie sa marcheze cel putin un gol in poarta lui Bayern

Neymar poate intra in istoria UEFA Champions League in aceasta seara.

Daca inscrie in poarta nemtilor de la Bayern, brazilianul lui PSG va deveni primul jucator din istoria UEFA Champions League care inscrie in fiecare dintre cele sase meciuri din grupa.



Chiar daca va izbuti sa marcheze, recordul lui Neymar ar putea dura doar 24 de ore. Cristiano Ronaldo se afla in aceeasi situatie daca va marca in poarta celor de la Borussia Dortmund, miercuri seara.



Neymar a marcat 15 goluri in 17 meciuri pentru PSG pana acum.