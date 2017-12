Bayern - PSG, 21:45, ProTV | FINALA din grupe! Nemtii au nevoie de 4-0 pentru a castiga grupa! Heynkess: "Stiu cum sa-l blochez pe Neymar"

10:42 Bayern 21:45 PSG, ProTV



Nemtii au pierdut in tur cu 3-0 si vor revansa la Munchen. Ei au nevoie de o victorie cu 4-0 pentru a castiga grupa si pentru un posibil adversar mai accesibil in optimi.





"Trebuie sa rezolvam aceasta problema colectiv. Il stiu foarte bine pe Neymar, el stie sa isi faca jocul foarte bine, ofera ce are de oferit. Am urmarit atent Barcelona in ultimii ani. Este foarte creativ, dribleaza si inscrie.



Mbappe e un jucator de clasa. E coplesitor sa vezi ce poate la 18 ani. Dar si noi avem atacanti de valoare, asa ca si apararea lor va fi pusa la incercare", a spus Heynkess.



Bayern a invins-o pe PSG cu 5-1 in Champions League in sezonul 1997/1998. S-au schimbat multe insa de atunci. Seicii din Qatar au preluat controlul clubului francez si au batut toate recordurile de transferuri in ultima perioada.



PSG are ca obiectiv principal castigarea Ligii Campionilor in acest sezon, iar Unai Emery simte presiunea conducerii. A fost adus la Paris dupa ce a castigat de trei ori la rand Europa League cu Sevilla.



"E un meci urias, cu doua echipe mari. Cu multi fani, cu multi jucatori de calitate. O sa fie un spectacol grandios. Toti fanii lui Bayern si toti fanii lui PSG vor sa vada asemenea partide. Noi vrem sa fim mai buni. E un test important pentru noi. PSG isi propune sa bata cele mai puternice echipe din lume", a spus Emery.