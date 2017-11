Antrenorul Sevillei incepe tratamentul pentru cancer la prostata, dupa MIRACOLUL cu Liverpool! Anuntul facut de club

Antrenorul Sevillei incepe tratamentul pentru cancer de prostata, anunta clubul.

FC Sevilla a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, ca antrenorul Eduardo Berizzo are adenocarcinom de prostata, iar antrenorul va decide ce tratament va urma.



"Serviciile medicale anunta ca antrenorul Eduardo Berizzo a fost diagnosticat cu adenocarcinom de prostata. Teste viitoare vor arata palii de urmat in privinta tratamentului. FC Sevilla isi manifesta sprijinul absolut pentru antrenor si ii doreste recuperare rapida", a anuntat clubul andaluz.

In varsta de 48 de ani, Eduardo "Toto" Berizzo conduce FC Sevilla din luna mai a acestui an. El a pregatit si pe Celta Vigo, in perioada 2014/2017, alaturi de care a ajuns in semifinalele Ligii Europa.

Antrenorul le-a spus jucatorilor sai ca are cancer la pauza meciului cu Liverpool, din Liga Campionilor. FC Sevilla era condusa cu 3-0 la pauza meciului de la arena Sanchez Pizjuan, insa a reusit sa egaleze in minutul 90+3, prin Pizarro.

Imediat dupa marcarea golului egalizator, jucatorii au alergat spre antrenorul Eduardo Berizzo pentru a-l imbratisa.