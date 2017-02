Imagine senzationala la gala GLORY din Chicago. Cum a fost surprins un roman in timp ce Morosanu dadea KO :))

Morosanu si Benny au castigat prin KO sambata dimineata.

Catalin Morosanu si Benny Adegbuyi au castigat doua meciuri extrem de spectaculoase in gala Glory din Chicago, ce a avut loc sambata dimineata. Cei doi romani au fost sustinuti de sute de romani din sala.

Fanii romani ai dominat fondul sonor dar si cromatica in sala, in jur de 20 de fani fiind imbracati cu tricoul galben al nationalei de fotbal foarte aproape de ring, acestia aparand aproape in fiecare cadru.

Unul dintre fani a mers insa un pas mai departe in timpul meciului lui Morosanu si s-a dezbracat la bustul gol in tribuna. Daca la fotbal astfel de imagini sunt intalnite des, la sporturile de contact fanii nu au obiceiul de a se dezbraca in tribune.

Fanii au sarbatorit ambele victorii ale romanilor, atat Morosanu cat si Benny castigand meciurile intr-un mod spectaculos.