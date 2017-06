BIG Benny se bate cu Perla Braziliei la New York! O victorie i-ar putea aduce un nou meci de titlu

Finala Champions League, REAL - JUVE, azi la 21:45 pe ProTV

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Benjamin Adegbuyi, cel mai bine cotat roman din kickboxing, va lupta pe 14 iulie la New York, in gala Glory. Acesta va da piept cu brazilianul Guto Inocente, un luptator aflat pe val, cu 4 victorii in 5 meciuri in Glory.

Benny este considerat numarul 1 in circuit, imediat dupa campionul Rico Verhoeven, si tocmai ce vine dupa o victorie in fata unui alt brazilian, Anderson Silva, obtinuta de asemenea in USA, in timp ce brazilianul este locul 9 in clasamentul Glory.

Romanul are o serie incredibila de victorii in ultimii 4 ani si jumatate, avand 18 victorii in 20 de meciuri, singurele infrangeri fiind in fata lui Rico Verhoeven, campionul mondial al circuitului.

De altfel, Benny spera sa primeasca o noua sansa la titlul mondial dupa victoria cu Guto Inocente.