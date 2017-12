SPECIAL | Un cunoscut actor britanic canta intr-o formatie rock denumita in onoarea Nadiei Comaneci

Unul dintre actorii din Stranger Things, cel mai in voga serial TV din America, canta intr-o formatie care poarta numele celei mai cunoscute gimnaste din Romania si din istorie.

Britanicul Charlie Heaton (23 ani), cunoscut pentru rolul Jonathan Byers din serialul Stranger Things de pe reteaua Netflix, care a inregistrat audiente record si a fost nominalizat la zeci de premii interne si internationale, face parte si din trupa rock Comanechi.



Formatia a fost fondata in 2005, in Dalston, orasel de la periferia Londrei, si ii mai are in componenta, pe langa tobosarul Charlie Heaton, care s-a alaturat in 2013, pe Akiko "Keex" Matsuura (vocal, chitara si tobe), Simon Petrovitch (chitara) si Patsy (claviaturi). Presa britanica a prezentat trupa Comanechi ca fiind "una dintre cele mai mai interesante trupe scoase la suprafata de fenomenul underground din Marea Britanie in ultimul deceniu". Stilul adoptat este noise rock, un subgen al punk rock, si a avut mare succes in Marea Britanie si Japonia, in special cu ultimul album, "You Owe Me Nothing But Love".



Cea care a ales numele trupei a fost Akiko, care este o mare admiratoare din copilarie a gimnastei Nadia Comaneci. "Este o sportiva legendara, care ne-a sucit mintile la Olimpiada din 1976, dar si un simbol al puterii feminine. Am adaptat imaginea ei unui punct de vedere pervertit pentru muzica rock. Mi-am imaginat cum o fetita de doar 14 ani, care purta un echipament ieftin si mulat, si nu haine scumpe, bijuterii sau coafuri perfecte, a fost urmarita de atatia oameni si admirata doar pentru corpul si talentul ei. Ca un omagiu, costumul meu de scena seamana intotdeauna cu cel purtat de ea atunci", spunea solista formatiei intr-un interviu din 2009. De altfel, Heaton si Nadia Comneci s-au intalnit la editia din ianuarie 2017 a decernarii premiilor Golden Globe, unde serialul in care joaca britanicul a fost nominalizat la categoriile cel mai bun serial - drama si cea mai buna actrita intr-un rol principal dintr-o drama tv (Wynona Ryder, si ea cu origini romanesti din partea tatalui), iar fosta gimnasta a fost invitata de onoare impreuna cu sotul sau.



Heaton si Akiko sunt parteneri si in viata reala si au un fiu, nascut in 2015. In acelasi an, el a inceput sa fie distribuit si in filme, reusind sa dea lovitura cu rolul din Stranger Things, asa ca trupa nu a mai putut sa participe la multe concerte live in ultimii doi ani. Dar Heaton si-a pastrat apucaturile de vedeta rock. In octombrie 2017, i-a fost interzis accesul in SUA si a lipsit de la premiera sezonului 2 al serialului, dupa ce pe aeroportul din Los Angeles i s-au detectat urme de cocaina la controlul vamal. Desi acesta a negat ca ar fi in posesia sau ar fi consumat droguri, el a fost urcat intr-un avion pentru a se intoarce la Londra si a fost nevoit sa isi retraga aplicatia de intrare pe teritoriul SUA ca o conditie sa nu fie arestat.