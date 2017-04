Nadia a revenit dupa 40 de ani la Cluj: "Aici m-a prins cutremurul din 1977!" VIDEO

Nadia s-a intors dupa 40 de ani la Cluj. Cutremurul din 77 a prins-o acolo. Nadia le face galerie romanilor la europenele de gimnastica.

Nadia a fost la Cluj la un an dupa ce a scris istorie la Montreal.



"Am prins si cutremurul la Cluj, deci am multe amintiri frumoase"



Fanii veniti din Asia la Europenele de gimnastica de la Cluj i-au cerut Nadiei sa urce din nou pe barna.