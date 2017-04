Dragulescu a depasit recordul Nadiei: "Dorinta mea s-a implinit! Haideti sa cantam imnul impreuna". Mesajul sau

Marian Dragulescu a obtinut, sambata, medalia de aur in finala de la sol la Campionatele Europene individuale de la Cluj-Napoca. El are acum 10 titluri continentale on palmares si a doborat astfel recordul detinut de Nadia Comaneci, chiar in prezenţa multiplei campioane.

Dragulescu, care va implini 37 de ani in decembrie, s-a declarat extrem de fericit: "Dorinta mi s-a implinit", a spus el intr-un video postat pe pagina sa de Facebook.

Marian Dragulescu va evolua si in finala de la sarituri, duminica dimineata.