CUTREMUR in gimnastica din SUA! O fosta campioana olimpica acuza medicul echipei de abuzuri sexuale

Un nou scandal zguduie gimnastica americana.

Gimnasta americana Gabrielle "Gabby" Douglas, tripla campioana olimpica, a afirmat ca a fost agresata sexual de medicul Larry Nassar, la fel ca si fostele ei coechipiere Alexandra Raisman si McKayla Maroney.

Dezvaluirile lui Douglas vin dupa ce sportiva a fost criticata pentru ca postat pe Twitter un mesaj prin care stigmatiza victimele hartuirii sexuale. "Este responsabilitatea noastra ca femei sa ne imbracam discret si sa fim elegante. O tinuta sexy poate provoca persoanele rele", afirmase Douglas saptamana trecuta pe Twitter, postare ce a fost stearsa din cauza criticilor.

Douglas a revenit si si-a cerut scuze, lasand sa se inteleaga ca a fost una din multele fete abuzate de Nassar, fostul medic al echipei americane din perioada 1996 - 2015, la fel ca si coechipierele sale McKayla Maroney si Aly Raisman.

"Nu am spus public ce mi s-a intamplat deoarece ani de zile noua ni s-a spus sa tacem si, sincera sa fiu, unele lucruri erau extrem de dureroase", a spus Douglas intr-un mesaj pe Instagram.

Anturajul sportivei a confirmat apoi ca aceasta a fost victima abuzurilor lui Larry Nassar.

Medicul Nassar este in arest, sub acuzatiile de pornografie infantila si abuz sexual. Pe numele lui Nassar au fost depuse peste 50 de plangeri de abuz sexual.

In octombrie 2016, o fosta gimnasta americana i-a dat in judecata pe antrenorii de origine romana Bela si Marta Karolyi pentru abuz fizic si emotional, dar si pe medicul Larry Nassar, despre care sustine ca a abuzat-o sexual. Fosta gimnasta spune ca fostul medic al echipei SUA a abuzat-o sexual in timpul controalelor medicale si ca Bela si Marta Karolyi stiau de abuz si nu au facut nimic pentru a-l opri pe medic. Fosta sportiva mai sustine ca Bela si Marta Karolyi au abuzat-o la randul lor, fizic si emotional.

Tanara precizeaza ca abuzul sexual a avut loc la ferma din Texas aflata in proprietatea familiei Karolyi, unde exista si o baza de pregatire pentru echipa de gimnastica a SUA.

Bela si Marta Karolyi ar fi ignorat abuzurile sexuale care aveau loc la ferma si ar fi "instituit un regim de intimidare si teama", lovindu-le pe gimnaste si zgariindu-le, privandu-le de hrana si apa, spunandu-le ca sunt grase si facandu-le sa se dezbrace pana la lenjeria intima astfel incat sa fie judecate in fata colegelor lor.

In varsta de 21 de ani, Gabby Douglas are in palmares trei titluri olimpice si doua mondiale.