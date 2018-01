Zidul galben al Borussiei a declansat campania "NIMENI LA MECI". Soc: fanii din cea mai mare peluza din Europa ameninta cu boicotul

Asociatia celebrei Tribune Sud a Borussiei Dortmund, supranumită "Zidul galben", care se opune organizării meciurilor de campionat in zilele de luni, a anuntat ca va boicota primul meci de luni al Borussiei, pe 26 februarie impotriva lui Augsburg.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

"Cu inima grea, dar cu convingere, am decis sa nu asistam la meciul impotriva lui Augsburg", scrie asociatia, formata din mai multe cluburi de suporteri prezenti in legendara tribuna, cea mai mare din Europa, unde in fiecare weekend vin 24.000 de persoane.

"Aceasta decizie nu a fost luata impotriva echipei, insa noi nu putem si nici nu vrem sa acceptam meciuri din Bundesliga in zilele de luni", adauga comunicatul. "Pentru Bundesliga, care este atat de mandra de tribunele sale populate si de stadioanele sale cu casa inchisa, meciurile de luni sunt o promisiune de faliment".

"Organizarea acestor meciuri in momente in care nimeni nu are timp sa mearga la stadion face dovada unei monstruoase indiferente fata de importanta sociala a fotbalului si fata de suporterii care fac din acest sport ceea ce este", adauga comunicatul.

Pentru prima data, Bundesliga a decis in acest sezon disputarea a cinci meciuri in seara zilei de luni. Primul este prevazut pe 19 februarie intre Eintracht Frankfurt si RB Leipzig. Oficial, Liga germana de fotbal asigura ca aceste date vor permite echipelor angajate in competitiile europene in saptamana precedenta sa beneficieze de o zi de odihna suplimentara.

Agerpres