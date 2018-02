VIDEO IREAL | Asa ceva chiar nu s-a mai vazut in fotbal: GAFA ANULUI in fotbal! GOLUL PENIBIL incasat de portarul lui Duisburg

Faza ireala in liga a doua germana.





Meciul dintre Duisburg si Ingolstadt a oferit unul dintre cele mai ciudate momente din 2018. Ingolstadt a egalat in minutul 18, prin Kutschke, dupa ce portarul lui Duisburg renuntase la meci. Flekken s-a intors cu spatele la faza, a intrat in poarta pentru a bea apa, si nu a sesizat ca adversarii declansasera un contraatac blitz. Cand s-a intors portarul lui Duisburg, mingea era deja in poarta.

Duisburg goalkeeper Mark Flekken takes a (lengthy) drinking break, Stefan Kutschke equalises for Ingoldtadt. #MSVFCI pic.twitter.com/T61xGlhzCY — Kevin McGuinness (@FussbalIKevin) February 24, 2018

Din fericire pentru echipa lui, gafa lui Flekken nu a influentat scorul final. Duisburg a reusit sa revina in repriza a doua si a castigat cu 2-1 dupa un penalty executat de Tashchi in minutul 66.