Verdictul medicilor in cazul lui Bartra! Ce perioada absenteaza fundasul de pe teren, in urma operatiei suferite

Fundasul spaniol Marc Bartra, ranit in exploziile de marti, de la Dortmund, si operat la brat, ar putea lipsi patru saptamani.

Tatal jucatorului a precizat ca acesta este inca in spital, deoarece are dureri mari, a anuntat postul spaniol Antenna 3.

Antrenorul Thomas Tuchel a precizat ca jucatorul va reveni pe teren poate in patru saptamani.

Tehnicinaul a facut si o gluma in privinta fundasului spaniol: "Marc ar fi vrut sa joace cu o protectie la brat, dar nu a fost posibil, in special pentru ca nu ar fi putut reclama vreun ofsaid".

Politia germana a anuntat, marti seara, ca trei incarcaturi explozive au fost detonate in apropierea autocarului echipei Borussia Dortmund, la scurt timp dupa ce autobuzul a parasit hotelul unde a fost cazata formatia.

Miercuri, Borussia Dortmund a fost invinsa, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, de AS Monaco, intr-un turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor.

Reusitele lui AS Monaco au fost semnate de Mbappe, in minutul 19, dar jucatorul era aflat in pozitie de ofsaid, de Bender in propria poarta, in minutul 35, si din nou de Mbappe, in minutul 79. Borussia a punctat prin Dembele, in minutul 57, si Kagawa, in minutul 84.