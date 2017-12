VAR schimba tot! Premiera istorica la meciul lui Bayern! Un jucator eliminat a fost RECHEMAT pe teren dupa analiza video

Arbitrajul video va fi introdus si in Romania din 2018.

Jucatorul Marius Wolf (Eintracht Frankfurt) a revenit pe teren datorita arbitrajului video (VAR), dupa ce a fost eliminat la meciul cu Bayern Munchen, din campionatul Germaniei.

Marius Wolf se indrepta spre vestiar, cand a fost anuntat ca trebuie sa revina in teren, deoarece cartonasul rosu primit in minutul 74 in urma unui fault la James Rodriguez a fost transformat in galben, dupa ce arbitrul Harm Osmers s-a folosit de sistemul de arbitraj video.

Este pentru prima oara cand arbitrajul video, utilizat in acest sezon in Bundesliga, permite sa se revina asupra unei eliminari.

Bayern a castigat meciul cu Eintracht Frankfurt, scor 1-0, devenind campioana de toamna in Germania.



Arbitrajul video ajunge si in Romania din 2018. Mai mult, din sezonul urmator va fi obligatoriu la toate partidele, sistemul fiind inclus de FIFA in legile jocului.