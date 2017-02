Un nou gest fabulos pentru Bayern! Motivul pentru care pretul biletelor a fost marit iar fanii nu se supara

Clubul Bayern Munchen a anuntat ca va adauga 1 euro la pretul biletelor de la meciurile urmatoare pentru a ajuta un club din zona.

FC Teutonia este un club mic de traditie din Bavaria, iar sediul clubului a ars recent. Bayern strange bani pentru a ajuta clubul sa se repuna pe picioare si va dona 250.000 de euro. Teutonia e o sursa importanta de juniori pentru Bayern.

Seful lui Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, le-a explicat fanilor de ce a luat aceasta decizie. "FC Teutonia e unul dintre cele mai vechi cluburi din Munchen si e recunoscut pentru munca lor buna cu juniorii. Prin aceasta actiune dorim sa ne aratam solidaritatea cu sportul si oamenii din Munchen si speram ca cei de la Teutonia sa revina acasa impreuna cu toate cele 23 de grupe de copii".

"Suntem coplesiti de aceasta veste primita de la Bayern", a reactionat Klaus Neuner, presedintele celor de la Teutonia.

Bayern a ajutat mai multe cluburi in trecut, inclusiv pe marea rivala de la Dortmund cand a fost aproape de faliment.

Bayern Munich will donate money to amateur side FC Teutonia after a fire destroyed their clubhouse before Christmas ???? (????: @Muenchen24) pic.twitter.com/3gIoEQruQ8