Un nou caz Minala in fotbal. Schalke a legitimat un fotbalist cu origini africane si varsta incerta. Cati ani sustine ca are

Un caz asemanator pare sa se nasca in curtea celor de la Schalke 04. Formatia germana a legitimat un fotbalist in certificatul de nastere al caruia scrie: data nasterii - 3 septembrie 1997. Problema? Fizic, acesta arata mult mai imbatranit!

Bernard Tekpetey pe numele sau, jucatorul a devenit cunoscut repede pe internet. Microbistii sunt destul de siguri ca acesta nu are cum sa aiba doar 19 ani.

Tekpetey a evoluat pana acum la echipa secunda a lui Schalke 04, marcand 4 goluri in 16 aparitii.

So Tekpetey u want to tell Ghana that baba Raman is older then you?.."I run ???????? go search your birth certificate"???? pic.twitter.com/85AkccR6Z1