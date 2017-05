ULTIMA ORA | Thomas Tuchel, dat afara de Borussia Dortmund! Cine este favorit sa ii ia locul

Borussia Dortmund a terminat pe 3 in Bundesliga, a castigat Cupa Germaniei, si a ajuns in sferturile UEFA Champions League in acest sezon.

Borussia Dortmund a anuntat astazi incetarea colaborarii cu Thomas Tuchel, care era in functie din 2015.

Clubul nu a precizat motivul despartirii de Tuchel, cu un an inainte de terminarea contractului.

Presa germana anunta ca Lucien Favre este favorit sa ii ia locul lui Tuchel pe banca Borussiei. Elvetianul, in varsta de 59 de ani, este antrenorul lui Nice, cu experienta in Bundesliga, la Hertha si Borussia M'Gladbach.

Peter Bosz, de la Ajax, si Peter Stoger, de la Koln, sunt si ei pe lista Borussiei.