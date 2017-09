ULTIMA ORA! Sedinta de CRIZA la Bayern! Ancelotti poate fi DAT AFARA azi

Bayern a fost umilita de PSG, iar viitorul lui Carlo Ancelotti este in pericol.

Dupa 0-3 cu PSG, sefii lui Bayern a convocat o sedinta de criza in aceasta seara, la revenirea echipei din Franta. Viitorul lui Carlo Ancelotti este in discutie, dupa debutul slab de sezon.



Nemtii nu sunt impresionati de Ancelotti, chiar daca acesta a castigat titlul in primul sezon pe banca, dupa ce a preluat echipa de la Guardiola. In Europa, Bayern nu a mai impresionat, iar acum sefii cauta solutii.



Ziarul Bild scrie ca sunt sanse mari ca secundul Willy Sagnol sa preia interimatul echipei, pana la gasirea unui antrenor de top.