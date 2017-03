Tayfun Korkut, antrenor la Bayer Leverkusen dupa despartirea de Roger Schmidt

Bayer Leverkusen a anuntat pe site-ul oficial ca Tayfun Korkut va fi antrenorul echipei pana la finalul sezonului, in locul lui Roger Schmidt.

"Tayfun Korkut este un antrenor modern, cu o cultura a jocului care convine echipei noastre", a declarat directorul sportiv, Rudi Voller.

In varsta de 42 de ani, Korkut le-a mai antrenat la seniori pe Hannover si Kaiserslautern.

Bayer Leverkusen a anuntat ca a renuntat la serviciile tehnicianului Roger Schmidt, dupa ce echipa a pierdut cu scorul de 6-2 in fata Borussiei Dortmund.

Bayer Leverkusen a fost invinsa in ultimele trei partide disputate: 2-4 cu Atletico Madrid, in Liga Campionilor, 0-2 cu Mainz si 2-6 cu Dortmund in Bundesliga. Echipa din Leverkusen va juca la 15 martie returul cu Atletico Madrid, in optimile Ligii Campionilor. In Bundesliga, Bayer Leverkusen va juca pe 10 martie, acasa, cu Werder Bremen.



Leverkusen se afla pe locul 9 in clasamentul campionatului Germaniei, cu 30 de puncte, cu 26 mai putin decat liderul Bayern Munchen. Roger Schmidt se afla la conducerea tehnica a echipei germane din 2014.

News.ro