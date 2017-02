Surpriza URIASA pentru Obama! A fost invitat la un meci din Bundesliga. Mesajul distribuit azi de mii de oameni

"Draga Barack Obama, din moment ce suntem singurul club european de fotbal pe care il urmaresti pe Twitter, nu ai vrea sa ajungi la un meci pe stadionul nostru?", scriu reprezentantii clubului pe reteaua de socizaliare.

.

In mesajul video care insoteste invitatia, atacantul american Terrence Boyd a declarat ca ar fi o onoare sa-l aiba pe fostul presedinte in tribune la un meci: "Ar fi o onoare sa veniti la un meci. Avand in vedere ca acum aveti putin mai mult timp liber, va asteptam pe stadionul Boellenfalltor. Avem deja pregatit un tricou pentru dumneavoastra".



Clubul german SV Darmstadt are aproximativ 62.000 de followeri pe Twitter si este singura echipa din primele cinci campionate ale lumii care este urmarita de Barack Obama.

Dupa disputarea a 20 de etape din campionatul Germaniei, SV Darmstadt se afla pe ultimul loc, cu 12 puncte.



Dear @BarackObama, since we are apparently already the only European soccer club you follow on Twitter: See you at our stadium? ???? #sv98 pic.twitter.com/iThQpILKTF