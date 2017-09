Asta ar fi surpriza ANULUI in fotbal! Bayern vrea antrenor de 30 de ani pentru SUPERVEDETELE de la Munchen. Cand ar putea pleca Ancelotti

Viitorul lui Carlo Ancelotti pe Allianz Arena nu e deloc sigur.

Mai multe surse importante de presa din Germania insista asupra despartirii lui Ancelotti de Bayern la finalul sezonului. In locul sau, sefii supercampioanei din Bavaria il vor pe 'pustiul minune' Julian Nagelsmann. Antrenorul lui Hoffenheim tocmai a batut-o pe Bayern cu 2-0 in campionat, iar sezonul trecut si-a condus echipa spre un loc de Champions League.

La finalul derby-ului din weekend, Nagelsmann a recunoscut ca isi doreste sa ajunga la Bayern: "FC Bayern joaca un rol mare in visele mele. Am trait in Munchen multi ani. Sunt din Landsberg am Lech, care e aproape de Munchen. Sotia mea si copilul meu se vor muta la Munchen in curand, ne construim o casa acolo. E orasul nostru", a recunoscut Nagelsmann.

"Sunt un om fericit. As muri linistit si daca n-as ajunge s-o antrenez pe Bayern. Bayern m-ar face insa mai fericit. Dar asta nu inseamna ca totul depinde pentru mine de FC Bayern", a completat antrenorul de 30 de ani.

Nagelsmann a fost si principala optiune a Botussiei Dortmund pentru a-l inlocui in vara pe Thomas Tuchel, insa a respins propunerea. Julian mai are contract pana in 2021 cu Hoffenheim, cu doi ani peste durata acordului pe care Ancelotti l-a semnat la Bayern in 2016.