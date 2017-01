"Singurul ZID in care credem!" Mesajul postat de Borussia Dortmund pentru Donald Trump

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Zidul propus de Trump a fost una din cele mai controversate idei din campania afaceristului, dar se pare ca l-a ajutat. Trump a devenit presedintele SUA, iar acum anunta ca incep planurile pentru construirea efectiva a zidului. Ideea pare SF. Trump vrea ca banii pentru zid sa provina chiar de la mexicani, varianta respinsa din start de premierul Mexicului.

Si fotbalul reactioneaza la ideea lui Trump. "Singurul zid in care credem", a postat clubul Borussia Dortmund pe Twitter. Aluzia este la "zidul galben", peluza fanilor germani, cea mai mare din Europa.

The only #wall we believe in. ???? pic.twitter.com/nIL4ws0UY1