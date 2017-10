Robben CONFIRMA ca Ancelotti a fost demis de jucatori: "Copilul meu are antrenor mai bun decat el la scoala!"

Carlo Ancelotti si-a pus vestiarul in cap la Bayern si a fost dat afara.

Ancelotti a castigat titlul in sezonul trecut cu Bayern, insa relatia dintre italian si vedetele principale ale echipei s-a stricat iremediabil in aceasta vara. Dupa un inceput de sezon destul de slab, Ancelotti a fost demis. Arjen Robben a confirmat ca liderii vestiarului nu aveau incredere in antrenor, ba chiar l-a ironizat public pe acesta.

"Copilul meu are la scoala un antrenor mai bun decat Ancelotti", a spus Robben, conform abola.pt.

Uli Hoeness sustine ca erau 5 jucatori impotriva lui Ancelotti in vestiar.



"Ancelotti avea cinci jucatori impotriva lui, ceea ce este incredibil. Ca antrenor, nu poti avea cinci staruri impotriva ta.

In viata mea am invatat ceva: inamicul din patul tau este cel mai periculos. De aceea, a fost nevoie sa luam masuri", a spus Heoness.