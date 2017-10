RIBENDRY! Francezul este "suspect" de final de cariera dupa ce a patit aseara

Frank Ribery este suspect de ruptura de ligamente la genunchi dupa ce a suferit o accidentare oribila in meciul de ieri cu Hertha. Acesta a calcat gresit si a cazut la pamant, fiind schimbat imediat.

La 34 de ani, Ribery risca sa piarda tot sezonul, fiind sanse mici sa mai joace la nivel inalt de anul viitor, cand va fi trecut de 35 de ani.

Ribery nu e primul jucator important de la Bayern care se accidenteaza grav. Manuel Neuer, titularul lui Bayern si al nationalei Germaniei, a suferit o noua fractura la deget, dupa ce a stat pe bara mai multe luni in finalul campionatului trecut.

That has to hurt!

Frank Ribery suffers a nasty looking injury! Let's hope it's not too serious!#BSCFCB pic.twitter.com/w2Qzt8CBQM