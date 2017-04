Primul transfer anuntat de Bayern pentru noul sezon! Au platit 21 de milioane pentru Coman

Kingsley Coman a fost achizitionat de Bayern de la Juventus. Francezul fusese imprumutat in ultimele doua sezoane pe Allinaz Arena de Juve.

Afacerea s-a incheiat in schimbul sumei de 21 de milioane de euro.



Potrivit L'Equipe, Bayern Munchen avea o optiune de cumparare in contractul de imprumut al lui Coman. Atacantul in varsta de 20 de ani a semnat un acord valabil pana la 30 iunie 2020.



Coman a fost achizitionat de Juventus Torino in august 2014, dupa expirarea contractului cu Paris Saint-Germain. In 2015, francezul a fost imprumutat la Bayern Munchen.