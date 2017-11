Politistii l-au prins cu un permis FALS, iar judecatorii i-au dat o amenda uriasa! Cat trebuie sa plateasca mijlocasul Naby Keita

Naby Keita, de la RB Leipzig, amendat cu 415.000 euro pentru ca a incercat sa autentifice un permis de conducere fals.

Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00

Mijlocasul Naby Keita, de la echipa Leipzig, a fost condamnat de un tribunal din orasul german la o amenda de 415.000 euro pentru ca a incercat sa autentifice in Germania un permis de conducere fals obtinut in tara sa, Guineea, scrie cotidianul BILD.

Publicatia germana a ajuns la aceasta suma facand calcule pe baza salariului pe care fotbalistul il are la RB Leipzig: in Germania, amenzile sunt proportionale cu veniturile contravenientului.

Tribunalul din Leipzig a confirmat amenda, fara a mentiona insa valoarea acesteia, dar subliniind ca este vorba de o suma cu "sase cifre".

Magistratii din Leipzig il acuza pe Keita, care a incercat de doua ori sa obtina un permis de conducere german, ca a prezentat un permis de conducere fals in decembrie si in ianuarie. Fals care a fost demonstrat in urma studierii documentului de catre experti.

Mijlocasul in varsta de 22 de ani, nominalizat pentru Balonul de Aur african 2017 si care la finalul sezonului se va transfera la clubul englez Liverpool, a facut apel impotriva acestei decizii.