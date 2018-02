O noua lovitura pe piata transferurilor! Man United si Liverpool vor sa ofere 100 de milioane pentru un pusti SENZATIE! Anunt de ultima ora

Christian Pulisic ar putea deveni vedeta perioadei de transferuri din vara!

Jucatorul de banda al celor de la Borussia Dortmund este dorit de Manchester United si de Liverpool.

Pulisic are 19 ani si a debutat pentru Borussia la doar 17 ani, in 2015, dupa ce a impresionat in campionatele de Under 15 si 17 din SUA.

Potrivit presei din Germania, Dortmund vrea sa primeasca 100 de milioane de euro pentru pustiul lor minune. Pulisic a declarat potrivt Daily Mail ca nu s-ar opune unei mutari in Premier League. "Acum am contract cu Dortmund si vreau sa dau tot ce este mai bun sa-mi ajut echipa. Este frumos sa aud ca ma doresc echipe mari. Premier League este un campionat incredibil, oricine si-ar dori sa joace acolo."

De asemenea, acesta a declarat ca este de mic fan Manchester United.

In acest sezon, Pulisic are 4 goluri marcate in 26 de meciuri disputate. Pentru nationala mare a Statelor Unite ale Americii a strans deja 20 de selectii si a marcat 9 goluri. Potrivit transfermarket, Pulisic este cotat la 45 de milioane de euro.