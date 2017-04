Ancelotti a facut lista de BIJUTERII pentru la vara! Super vedeta pentru care Bayern REFUZA sa plateasca 80 de milioane de euro

Lahm si Xabi Alonso renunta la fotbal, asa ca Bayern le cauta inlocuitori de top. SportBild scrie ca Ancelotti il vrea la mijloc pe italianul Verratti, pe care l-a mai antrenat si la PSG. Seicii care conduc pe Parc des Princes cer nu mai putin de 80 de milioane de euro pentru a-l ceda, suma pe considerata exagerata la Munchen. Tot din Ligue 1 vine inca o tinta importanta, Tiemoue Bakayoko de la Monaco. Mijlocasul a fost urmarit de Bayern la meciurile cu Dortmund din sferturile Champions League, iar oficialii clubului vor stabili in urmatoarea luna daca se implica sau nu in negocieri.

Kicker anunta interesul lui Bayern pentru Kyle Walker de la Tottenham si pentru Alexis Sanchez de la Arsenal. Primul ar urma sa acopere postul de fundas dreapta lasat liber de Lahm, in timp ce Alexis ar diversifica optiunile ofensive aflate acum la dispozitia lui Ancelotti.

