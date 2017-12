Motivul INCREDIBIL pentru care Real Madrid nu poate sa-l transfere pe golgheterul Germaniei! Situatie unica

Neamtul Timo Werner este atacantul cerut de Zidane la Real Madrid in aceasta iarna.

Real Madrid a incercat sa-l ia in iarna pe Timo Werner de la RB Leipzig, insa nemtii l-au declarat netransferabil pana la grupele Champions League.

Acum sunt dispusi sa negocieze, insa Real Madrid a intampinat o mare problema. Werner a devenit cunoscut in toata lumea, dupa ce a cerut schimbarea in timpul partidei cu Besiktas din Champions League din cauza zgomotului prea mare facut de fanii turci.

Werner are o sensibilitate ciudata la zgomote si a jucat apoi cu dopuri in urechi. El a fost trimis la teste medicale, insa medicii nu au descoperit pana acum nimic desebit.

Real Madrid monitorizeaza atent situatia lui Werner, insa nu il va transfera pana cand medicii nu vor da un verdict clar in cazul sau scrie, Marca.

Werner e omul de care Zidane are nevoie in retur. Atacantul in varsta de 21 de ani a marcat 11 goluri in 18 partide in acest sezon.