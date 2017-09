Moment istoric in fotbalul mare: prima femeie care arbitreaza un meci in Bundesliga! E politista de meserie

Bibiana Steinhaus a intrat in istoria Bundesligii, ea devenind prima femeie care a arbitrat un meci in prima liga, partida dintre Hertha Berlin si Werder Bremen, scor 1-1, din etapa a 3-a a campionatului Germaniei.

Bibiana e prima femeie arbitru central intr-un campionat important din Europa.

Golurile au fost marcate de Leckie ’38 pentru gazde si Delaney ’59 pentru oaspeti.

Steinhaus a arbitrat zece ani in liga a doua si a condus la centru mai multe meciuri importante de fotbal feminin.

Politista in varsta de 38 de ani face parte din acest sezon din corpul de arbitri pentru Bundesliga.

Meet Bibiana Steinhaus, #Bundesliga's first-ever female referee, aka, the new boss on the pitch ⚽️???? pic.twitter.com/FQFeBDEfuF