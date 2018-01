Maxim, titular in cel mai nebun meci al etapei din Bundesliga: in minutul 31 Mainz conducea cu 2-0! Romanul a dat o pasa de gol, dar nu a fost suficient: cat s-a terminat partida

Alexandru Maxim a fost titular in cel mai nebun meci al etapei din Bundesliga.

Mainz a pierdut meciul din deplasarea de la Hannover, scor 2-3, desi in minutul 31 oaspetii conduceau cu 2-0. Muto, in minutul 26, si Hack, in minutul 31, din pasa lui Maxim, au marcat pentru Mainz. Hannover a revenit insa extrem de rapid si pana la pauza scorul era 2-2: Fullkrug (min. 33, minutul 38-penalty) a egalat. In repriza a doua, acelasi Fullkrug a marcat golul victoriei in minutul 75.



Alexandru Maxim a fost schimbat in minutul 63.



In urma acestui rezultat, Mainz este la doar un punct deasupra liniei de retrogradare.