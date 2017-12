Ca in fiecare an, fanii lui Union Berlin s-au adaunat pe stadion pentru a canta colinde.

Chiar daca echipa lor nu joaca in Bundesliga, fanii lui Union se unesc de fiecare data in Ajunul Craciunului si canta colinde pe stadion. Arena a fost plina, la fel si gazonul. Organizatorii au montat o scena si au adus si o orechestra. Nu a lipsit nici imnul echipei si cantecele preferate ale galeriei.



Union Berlin e pe locul 6 in Bundesliga 2.