Magia Craciunului pe stadion! Nemtii au cantat colinde ca in galerie la Berlin sa uite de teroristi! VIDEO

Sarbatoarea devenita deja traditie pe stadionul lui Union Berlin a avut o insemnatate speciala anul acesta. 30.000 de oameni s-au bucurat impreuna, in saptamana in care capitala Germaniei a fost lovita de un atentat terorist.

Nemtii si-au dat mana si au strigat in cor "Unire de fier", intr-o seara cu totul speciala pe stadionul lui Union Berlin.

Este deja o traditie ca oamenii sa se stranga in ajunul Craciunului pe stadionul echipei din Liga a II-a germana. Vinul fiert e pentru toata lumea, iar colindele cantate ca in galerie au un farmec de neegalat.

Anul acesta, asistenta a fost una record - 28.500 de oameni, adica niciun scaun liber.

Intalnirea a avut loc la doar cateva zile dupa ce capitala Germaniei a fost lovita de un atentat terorist. Un camion a intrat in multime la targul de Craciun din centrul orasului, luand viata a 12 oameni si ranind alte cateva zeci.

"Suntem aici pentru ca trebuie sa fim aici. Sa ramanem uniti, sa nu ne temem. Uitati-va la mine, am pielea de gaina, este un miracol ce se intampla pe stadion", spune unul dintre participantii la sarbatoarea de Craciun intr-un reportaj The New York Times.

Traditia colindelor pe stadionul lui Union Berlin a pornit in 2003, cand mai multi suporteri au mers pe stadion sa cante si sa se cinsteasca inainte de Craciun. Clubul a preluat imediat ideea fanilor, iar in fiecare an, stadionul se umple. 5 euro biletul pentru o seara de neuitat.

Priviti imaginile de mai jos, preferabil cu volumul boxelor la maxim :) - "Eisern Union" (Unire de fier)